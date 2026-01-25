男子500メートル滑走する倉坪克拓＝インツェル（共同）【インツェル（ドイツ）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）最終戦最終日は25日、ドイツのインツェルで行われ、男子500メートルは倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）が12位、広瀬勇太（高崎健康福祉大）が15位だった。森重航（オカモトグループ）はスタートした後に棄権した。女子500メートルで山田梨央（直富商事）は11位、稲川くるみ（光文堂インター