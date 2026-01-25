宮崎市長選で再選を果たした清山知憲氏（中央）＝25日夜、宮崎市任期満了に伴う宮崎市長選は25日投開票され、いずれも無所属の現職清山知憲氏（44）＝国民推薦、立民支持＝が、新人の一般社団法人代表理事佐藤健次郎氏（47）を破り、再選を果たした。選挙戦では現市政の評価を主な争点に論戦を展開した。投票率は32.84％。清山氏は子宮頸がんを予防するヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン接種の推進や、ふるさと納税寄付額