【インツェル（ドイツ）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）最終戦は25日、ドイツのインツェルで行われ、男子500メートルで日本勢は倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）の12位が最高だった。森重航（オカモトグループ）は棄権となった。