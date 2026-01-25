Ê¡°æ¸©ÃÎ»öÁª¤Ï£²£µÆü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¡¢¿·¿Í¤Ç¸µ³°Ì³¾Ê¿¦°÷¤ÎÀÐÅÄ¿ó¿Í»á¡Ê£³£µ¡Ë¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¤¬¿·¿Í£²¿Í¤òÇË¤ê¡¢½éÅöÁª¤·¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï£´£¶¡¦£²£¹¡ó¡ÊÁ°²ó£µ£±¡¦£°£¸¡ó¡Ë¡£¸½¿¦¤ÎÃÎ»ö¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë¡£ÃÎ»öÁª¤Ï¡¢Á°ÃÎ»ö¤¬¸©¤Î½÷À­¿¦°÷¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ç¤´üÅÓÃæ¤Ç¼­¿¦¤·¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐÅÄ»á¤ÏÁªµóÀï¤Ç¡¢¼ã¤µ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ»Ù»ý¤ò¹­¤²¤¿¡£