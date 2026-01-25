ボートレース下関の「ヤクルト山陽杯」は２５日、準優勝戦が行われた。篠崎仁志（３８＝福岡）は９Ｒ、イン今村暢孝がスタートドカ遅れという絶好展開を、２コースからジカまくりで１着、優出一番乗りを果たした。これで福岡正月戦（２着）→芦屋Ｇ?開設７３周年記念（６着）に続き３節連続でファイナル進出だ。相棒６９号機に「間違いなく準優が一番良かった」と上向いた様子。それでも「機率のないエンジンだし、評判通り