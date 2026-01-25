ボートレース蒲郡の「エフエムＥＧＡＯ杯第５４回家康賞」は２５日、予選３日目が行われた。渋谷明憲（３９＝大阪）はセンター枠２走を４、２着とし、得点率は７・００で９位タイにつけ、予選最終日に臨む。２連率２６％の４１号機は「全体に水準よりいいけど、序盤よりトルク感が落ちてきているので、中堅上位まで持っていきたい」と本体整備も交えて、底上げを図る構えだ。昨年１１月以降の勝率は６・５９と、キャリア