ボートレース大村の「スポーツニッポン杯」は２５日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。福来剛（４４＝東京）は６Ｒ、４コースカドからブイ際突いて３着。予選を６戦２勝２着２回３着２回で終了。吉田凌太朗と同得点率で並んだが、１着数の差で２位での予選通過となった。６５号機は前検から好感触。この日も「道中は伸びに振っている井上大輔君より良かった。出足も伸びも◎はつけられそうだけど、まだ完璧じゃない