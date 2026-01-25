◆スピードスケート▽Ｗ杯第５戦最終日（２５日、ドイツ・インツェル）男子５００メートルが行われ、２０２２年北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）は途中棄権となった。スタートに反応はしたが、直後に止まり、ゆっくりとリンクを回っていた。２３日の５００メートルでは今季Ｗ杯５勝のジョーダン・ストルツ（米国）と並走。「怪物」のスピードについて行ったが、第２コーナーで転倒。クッションの壁に左半身を