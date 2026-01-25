前知事のセクハラ問題による辞職に伴う福井県知事選は２５日投開票され、無所属新人で元外務省職員の石田嵩人氏（３５）が、自民党が支持した前越前市長の山田賢一氏（６７）ら新人２人を破り、初当選を確実にした。石田氏は史上最年少の知事となった。これまでは、橋下徹氏（大阪府）や鈴木直道氏（現職・北海道）の３８歳が最年少だった。保守分裂に加え、主要政党が相乗りする「組織戦」に対し、昨年１０月の宮城県知事選に