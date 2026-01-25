永遠にお兄ちゃんのすねをかじって生きていくつもりだったのでしょうか…しかもなぜか同居前提で、兄嫁にも養ってもらう気満々な様子!!お兄ちゃん結婚するんですよ？いつまでも母と妹と甥っ子の面倒は見ていられないのでは…？【まんが】兄を結婚させたくない！(ウーマンエキサイト編集部)