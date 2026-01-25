Ê¡°æ¸©ÃÎ»öÁª¤Ç½éÅöÁª¤ò·è¤á¡¢ËüºÐ¤¹¤ëÀÐÅÄ¿ó¿Í»á¡á25Æü¿¼Ìë¡¢Ê¡°æ»Ô¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤Ë¤è¤ëÁ°¿¦¤Î¼­¿¦¤ËÈ¼¤¦Ê¡°æ¸©ÃÎ»öÁª¤Ï25ÆüÅê³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¸µ³°Ì³¾Ê¿¦°÷¤ÎÌµ½êÂ°¿·¿ÍÀÐÅÄ¿ó¿Í»á¡Ê35¡Ë¤¬¡¢Á°±ÛÁ°»ÔÄ¹¤ÎÌµ½êÂ°¿·¿Í»³ÅÄ¸­°ì»á¡Ê67¡Ë¡á¼«Ì±»Ù»ý¡á¤é¿·¿Í2¿Í¤òÇË¤ê¡¢½éÅöÁª¤·¤¿¡£Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐÅÄ»á¤Ï¸½¿¦ÃÎ»ö¤È¤·¤ÆÁ´¹ñºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÆÅÞ¤Î¸©ÁÈ¿¥¤äÃÄÂÎ¤«¤é¿äÁ¦¤òÆÀ¤ÆÁÈ¿¥Àï¤òÅ¸³«¤·¤¿»³ÅÄ»á¤È¤Î·ã¤·¤¤ÊÝ