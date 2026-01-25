Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ï21Æü¡¢Ãæ¹ñ¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¥Ë¥ó¥Æ¥£»Ô¥á¥È¥¯¸©¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷¡¢²«³®¹¿¡Ê¥Û¥¢¥ó¡¦¥«¥¤¥Û¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¥á¥È¥¯¸©¤ÏÃæ¹ñ¤ÇºÇ¸å¤ËÆ»Ï©¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¸©¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÍÀî¾ÊÆâ¹¾»Ô½Ð¿È¤Î²«¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼Âç¼ê¡Ö²îÎ»Ö÷¡Ê¸½¡¦ÅñÊõÁ®¹Ø¡Ë¡×¤¬2024Ç¯8·î¤Ë¥á¥È¥¯¸©¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÇÛÃ£°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©Æâ¤Î