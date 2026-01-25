33歳で貯蓄の96％が株式、絶えず直球勝負の貯蓄達人が登場自らの努力と工夫で数千万円の貯蓄を手にした方に、その極意を語っていただく「貯蓄の達人」。今回は、33歳で資産8300万円を達成し、4億5000万円を貯金することを目指すKoyukeNa_doさんが登場します。▼基本データKoyukeNa_doさん（仮名）男性33歳・近畿地方・会社員妻（31歳・会社員）、子ども1人持ち家・一戸建て 30代早々に「億り人」となるこの連載記事のタイトルは「