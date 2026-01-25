1月25日、任期満了に伴う裾野市長選の投開票が行われ、現職の村田悠（むらた・はるかぜ）氏（38）が2期目の当選を果たしました。 村田氏は、財政を立て直して未来への土台ができたと1期目を振り返り、選挙戦では「稼ぐ財政への転換」や「市役所改革」などの政策を挙げて、優良企業の誘致やスタートアップ支援、新東名スマートICの設置などに取り組みたいと訴えてきました。 裾野市長選は、無所属の新人で元市議の賀