アイドルグループ・私立恵比寿中学の仲村悠菜さん（18）が23日、映画『恋愛裁判』の初日舞台挨拶に登場。共演した津田健次郎さんとの撮影中に起きた思わぬ出来事を明かしました。映画は、齊藤京子さん（28）演じる主人公のアイドルが『恋愛禁止ルール』を破ったことで裁判にかけられる物語。仲村さんは、主人公と同じアイドルグループ『ハッピー☆ファンファーレ』に所属するメンバーを、津田さんは事務所の社長を演じています。■