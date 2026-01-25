ABCテレビは25日、同局のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」の公式サイトで、23日の放送回について声明を発表した。公式サイトでは【1月23日放送回に関して】と題し、「当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗（ひぼう）中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます」と訴えた。同日の放送では