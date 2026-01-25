元男闘呼組の成田昭次さん（57）が24日、自身初となる自叙伝の発売記念囲み取材に登場し、男闘呼組の再始動直前までとんかつ店で働いていたことについて語りました。成田さんは1968年8月1日生まれ、愛知県出身。1988年、ロックバンド・男闘呼組のボーカル＆リードギターとしてデビューしました。1993年の男闘呼組の活動休止後は音楽活動に専念し、その後芸能界を引退しますが、2020年に音楽活動を再開。その後2022年、男闘呼組は約