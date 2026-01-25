太陽系の惑星「天王星」と「海王星」は、その主成分が氷（後述）であると考えられており、「巨大氷惑星」に分類されています。太陽系の外に目を向けると、両惑星と似た巨大氷惑星は多数あると考えられています。しかし、両惑星の性質は、観測データの不足から、正確なところが分かっていません。【▲ 図1: 天王星と海王星は巨大氷惑星であると言われてきましたが（左側）、今回の研究で巨大岩石惑星である可能性も示されました（右