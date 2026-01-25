きょう投票が行われた立山町長選挙は、現職の舟橋貴之さんが6回目の当選を果たしました。立山町長選挙の結果です。敬称は略します。開票率１００パーセント舟橋貴之７３２９票当選渡辺正信 ４０６９票16年ぶりの選挙戦となった町長選挙は現職と新人の一騎打ちとなりました。投票率は55.95パーセントでした。