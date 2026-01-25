約３０年前、ＮＨＫＢＳ「にこにこぷんがやってきた！」で「うたのおにいさん」として、２年間レギュラーを務めた関沢圭司さんが昨年１２月、死去した。「うたのおにいさん」として共演していた俳優・新納慎也（５０）が２５日、Ｘを更新。「昨年末旅立ちました」と伝えた。ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」「鎌倉殿の１３人」などで印象深い演技を見せている新納。「３０年前、ＮＨＫ『にこにこぷんがやってきた』で『ウー！』と