[1.24 U23アジア杯決勝 日本 4-0 中国 ジッダ]キャプテンとして、日本をアジアの頂点に導いた。U-21日本代表DF市原吏音(大宮)は「強い日本を見せられたんじゃないかなと思います」と優勝の喜びを語った。準決勝・韓国戦では試合中に怪我を負い、途中交代となった。決勝・中国戦の出番も危ぶまれていたが、無事に先発入り。替えの利かない存在として、最終ラインで安定した守備を見せ、ビルドアップで攻撃の起点にもなった。