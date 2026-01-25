日曜劇場『リブート』（TBS系）第2話では、リブートを仕掛けた2人に亀裂が入った。合六（北村有起哉）から10億円強奪の犯人に名指しされた早瀬（鈴木亮平）は、抵抗する間もなく冬橋（永瀬廉）に倒された。目が覚めたとき、早瀬は鶏小屋にいた。第1話冒頭で出てきた小屋だ。その時倒れていたのは儀堂（鈴木亮平）で、時間は半年前だったが。 参考：『リブート』第1話時点の謎を徹底考察すべてを知っている