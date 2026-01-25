セリエA 25/26の第22節 サッスオーロとクレモネーゼの試合が、1月25日20:30にマペイ・スタジアムにて行われた。 サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、ルカ・モーロ（FW）、アリュー・ファデラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペ