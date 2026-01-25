レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。ボストンでの食生活について語った。現在、4歳と5歳の姉妹パパの吉田。ボストンでの食事は「基本妻が家では作ってます」とし、外食となると「お子様ランチ」とトーク。よく訪れるのはファミリーレストランと「くら寿司」だといい「皿を入れるとガチャガチャが出る…」と日本の店舗でもおなじみの「ビッくらポン！」