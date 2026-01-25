高橋昌和氏任期満了に伴う秦野市長選が２５日投開票され、現職の高橋昌和氏（６９）が、ともに新人で元市職員の佐藤伸一氏（５９）と元市議の伊藤大輔氏（４９）を破り、３選を決めた。選挙戦では、２期８年の高橋氏の市政運営への評価や、小田急線秦野駅北口に市が整備を進める多世代交流施設などが主な争点となった。高橋氏は組織力で圧倒的な優位に立ち、中学校給食の導入や産科有床診療所の誘致、５年連続の社会増など