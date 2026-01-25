遊園地「よみうりランド」は、2026年2月11日(水祝)・14日(土)・15日(日)の3日間、「チロルチョコpresents 第12回全国チロルチョコ積み選手権〜想いの数だけ、チロル重ねる〜」を開催する。本大会はバレンタイン恒例のイベントで、今年で12回目を迎える。制限時間内にチロルチョコをいくつ積み重ねることができるかを競う大会で、今年は小学生以下を対象としたキッズ部門も新設される。各日とも各部門の上位入賞者には賞品としてチ