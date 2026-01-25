全日本プロレス２５日の千葉・幕張大会で３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３６）がタロース（３４）の挑戦を退け、Ｖ４に成功した。宮原が防衛戦を行うのは今年初。前哨戦となった３日後楽園大会では場外を逃げ回るなど、この日までに最高峰王者らしからぬ振る舞いを見せ続けていたが、１６日の会見では２メートル１３センチの巨体を誇るタロースにシャットダウンスープレックスを決めることを予告していた。宮原は序盤からタロ