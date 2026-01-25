エキシビションで演技する中井亜美＝北京（共同）【北京共同】フィギュアスケートの四大陸選手権で初出場優勝した女子の青木祐奈（MFアカデミー）や男子で3年ぶり2度目の制覇を果たした三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が25日、上位選手らによるエキシビションに出演した。あでやかな滑りで観客を魅了した青木は、2回転ループを4連続で跳んで会場を盛り上げた。女子2位の中井亜美（TOKIOインカラミ）、3位だった千葉百音