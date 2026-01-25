25日午後、名古屋市緑区の交差点で、14歳の男子中学生が運転する原付バイクが、軽乗用車と出会い頭に衝突し、男子中学生が意識不明の重体です。 【写真を見る】14歳の中学生が運転する原付バイクが交差点で軽乗用車と衝突中学生が意識不明の重体 事故があったのは緑区平手南2丁目にある交差点で、警察によりますと、25日午後2時半過ぎ、14歳の男子中学生が運転する原付バイクと、40代の女性が運転する軽乗用車が出合い頭に衝突