自分が年を取れば、当然、親も年を取る。一般的にいえば、子より先にいなくなる。だからこそ老いた親を喜ばせたいと考える「孝行息子」や「孝行娘」はたくさんいる。ところが、親孝行をすればするほどせつなくなる事態も起こりうるようだ。【マンガ】母の態度に「いい年のとり方」が見えてくる。要支援2の高飛車な母を自宅介護して思った本音70代母の弱音にどう対応すべき？原案：亀山早苗マンガ：poko（@daccho_poko）(文:All Abo