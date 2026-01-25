アルペンスキーW杯、女子回転で今季7勝目を挙げたミカエラ・シフリン＝25日、スピンドレルブムリン（ゲッティ＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は25日、チェコのスピンドレルブムリンで女子回転第8戦が行われ、ミカエラ・シフリン（米国）が合計1分37秒59で今季7勝目、通算108勝目を挙げた。2戦を残して、2季ぶり9度目の種目別制覇を決めた。カミーユ・ラスト（スイス）が2位、エマ・アイヒャー（ドイツ）が3位で