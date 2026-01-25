【ドバイ＝吉形祐司】イランの反体制派による抗議デモ激化に対して政権がとったインターネット遮断の措置について、ファルス通信は２４日、最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）が解除を決めたと報じた。決定は２３日夜で、今月８日以降はできなくなっていた国外とのメール送受信も復旧した。イランは今回の抗議デモ以前から、米国やイスラエルなど外国の特定のサイトの遮断に加え、ＳＮＳや動画サイトの利用を制限する「フィルタリ