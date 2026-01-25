今回、Ray WEB編集部は兄弟間のケンカについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編はこちらから＜前回のお話＞主人公が家に帰ると、なんと夕飯はお寿司でした。豪華な夕飯に喜ぶ主人公でしたが、お皿を見るととんでもない光景が……。なんと姉がお寿司のネタだけを食べて、シャリを残していたのです。肝心な姉は「ダイエット中だから」と言っており、どうやら悪いと思っていないようです。そんな姉に対して、このあと主人公