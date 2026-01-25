25日投票が行われた裾野市長選挙は即日開票の結果、現職の 村田悠さん38歳が2期目の当選を果たしました。裾野市長選挙は即日開票の結果、村田さんが1万3314票を獲得し、新人で元裾野市議の賀茂博美さんをやぶり、再選を果たしました。なお、投票率は59.68％と、4年前の前回選挙より9.68ポイント上回りました。