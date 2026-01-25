5連覇を目指す藤井聡太六冠に2年連続で永瀬拓矢九段が挑戦する王将戦七番勝負。 【写真を見る】王将戦七番勝負第２局熱戦の末に藤井六冠がシリーズ初白星1勝1敗で第３局へ 藤井六冠の1敗で迎えた第2局は京都市の伏見稲荷大社で行われました。 第2局は熱戦の末、25日午後7時前に藤井六冠が111手で勝利。藤井六冠はこれがシリーズ初白星となり1勝1敗のタイとなりました。 先に4勝した方がタイトルを獲得する王将