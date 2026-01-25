【エルサレム＝福島利之】米国の中東担当特使スティーブン・ウィトコフ氏が２４日、イスラエルを訪問し、ベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談した。パレスチナ自治区ガザの復興計画やガザ南部のラファ検問所の再開が主な議題とされるが、ネタニヤフ氏はガザの暫定統治を監督する平和評議会に不満を示したとみられる。イスラエルは、スイスで２２日に発足した平和評議会の執行委員会にトルコやカタールの高官が含まれていることに