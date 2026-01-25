25日夕方、名古屋市昭和区で、3階建ての住宅が燃える火事があり、この家に住む88歳の男性が死亡しました。火事があったのは昭和区南分町の無職・石川利和さん(88)の住宅で、25日午後4時45分ごろ、「煙が出ている」などと目撃者から警察や消防に通報が相次ぎました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、この火事で鉄骨3階建ての建物の一部が燃え、石川さんが意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後死亡しました