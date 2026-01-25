軽量エンジン搭載で通好みなセッティングに米国フォードは2026年1月14日、本格オフローダー「ブロンコ」に、新たなハイパフォーマンスモデルとして「Bronco RTR（ブロンコ RTR）」を発表しました。フォード「ブロンコ」は、初代モデルが1965年に登場して以来、アメリカを代表するSUVとして愛され続けてきたモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが300馬力の最新型「カクカク“本格四駆”」です！ 画像で見る（30枚）1996