◆大阪国際女子マラソン（25日・大阪市・ヤンマースタジアム長居発着）ニューヒロインが誕生した。熊本市出身の矢田みくに（26）＝エディオン＝。海外招待組のアフリカ勢にあと一歩及ばず表彰台は逃したものの、初マラソンの日本最高となる2時間19分57秒で日本人トップの4位に入った。2028年のロサンゼルス五輪につながる来年のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）出場権も得た。【ロスへの登竜門…MGCへの道のりと出場