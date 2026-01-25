EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹さん（31）が25日、絵本の出版記念イベントに登場。この日31歳の誕生日を迎えた佐藤さんが、今後の目標について語りました。今回、自身がプロデュースするキャラクター・うぱごろうの絵本『おいでようぱごろう』を出版した佐藤さん。2014年に『EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION』に合格し、EXILEにパフォーマーとして加入。2018年12月にFANTASTICSとしてメジャーデビュー。EXILEの活動とともにFANTAS