漫画『ブルーロック』の実写映画の公式Xにて、ビジュアルが公開された。【写真】目がかっけぇ！公開された『ブルーロック』実写映画ビジュアル今年夏に公開予定でXでは「エゴが、集結する。」のキャッチコピーとともにビジュアルが公開。キャストは未発表のままだが、目が大きく描かれた一枚になっている。今回の実写版『ブルーロック』の制作を担うのは、実写シリーズ『キングダム』や『ゴールデンカムイ』、『国宝』などで