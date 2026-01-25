KADOKAWAは、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』コミックス第1巻を1/23に発売。コミックス第1巻の発売を記念し、スペシャルPVを公開した。意図なし！ 主義なし！ 主張なし！ ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル！！本作は、2025年にYouTubeで公開され、総再生数1.5億回を超える人気アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のコミカライズ。漫画家・河野丼によって描かれる、アニメ版とは一味違う『ミルキー☆