ホーム社は、2026年1月23日(金)よりWEBコミックサイト「COMIC OGYAAA!!」にて、『いち駆ける』(著者：みそくろ)の連載を開始した。毎月第4金曜日に更新予定。【あらすじ】オリンピック金メダリストの女性ランナー「久遠遥(くおんはるか)」の失踪から10年後。その姿に憧れ、陸上を始めた少女・辻中いちは、大きな壁に直面していた。度重なるプレッシャーに押しつぶされ、大会中にイップスを発症。何もかもうまくいかない、もう陸上