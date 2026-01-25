鹿児島県鹿屋市で、25日午後から、高齢男性1人の行方が分からなくなっています。 警察で捜索するとともに情報提供を呼び掛けています。 鹿屋警察署によりますと、行方不明になっているのは、鹿屋市郷之原町の無職、郷原辰義（ごうはら・たつよし）さん（85）です。 25日午後1時ごろ、同居する親族が自宅にいないことに気づき、夕方、警察に届け出ました。 郷原さんは、身長およそ160センチの中肉。白髪交じりの短髪で、灰色の