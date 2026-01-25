巨人・田中将大投手（３７）が２５日、都内でファンミーティング「マー君ＲＯＯＭ２０２６」を開催。「とにかく１試合でも多くマウンドに上がってチームの勝利につながる投球をしたい」と日米２０１勝目に向けて決意を示した後、プロ２０年目での初本塁打にも意欲をのぞかせた。イベントではファンの少年たちとゲームを使った本塁打競争も行った。それを受けてプロ１号への思いを問われると「それはね、打ってみたいなっていう