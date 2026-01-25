誰もが羨むような優しくて完璧な夫との、穏やかで幸せな毎日。でも、ふたりきりになった瞬間、大人の彼が突然赤ちゃんのような言葉を使って甘えてくるなんて…。これは私にだけ心を許している証拠？ それとも、逃げ出すべき異常な依存のサインなのでしょうか？漫画を読む「夫の異常な甘え方」(ウーマンエキサイト編集部)