2026年1月23日、韓国・女性新聞は「文化体育観光部が韓国ベンチャー投資と共同で総額7318億ウォン（約730億円）規模のコンテンツ支援ファンドを造成する」と報じた。ファンドの規模としては前年比約22％増加で過去最大規模となる。「Kカルチャー300兆ウォン時代」の実現を前倒しにしたいという政府の強い意志を反映したものだという。マザー・ファンド（母胎ファンド）の映画向け予算（目標818億ウォン）は韓国映画産業の危機的状