◇バレーボールSVリーグ男子第12節第2戦サントリーサンバーズ大阪3―1東レアローズ静岡（2026年1月25日おおきにアリーナ舞洲）サントリーが東レ静岡を3―1で下して23連勝。2021―22年Vリーグ男子で優勝した際にマークしたクラブ連勝記録に並んだ。主将の高橋藍は今季初めて先発を外れて控えメンバーと一緒に試合を見守る展開に。第3セット、東レ静岡に21―23になったところでアライン・デアルマスとバックローテーション