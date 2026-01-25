読売新聞社が２３〜２５日に実施した全国世論調査で、高市内閣の支持率は６９％で、前回調査（昨年１２月１９〜２１日）から４ポイント減とやや下がったが依然として高い水準を維持している。不支持率は２３％（前回１４％）。高市首相が今の時期に衆院の解散を決めたことを「評価しない」は５２％で、「評価する」の３８％を上回った。首相が掲げる経済成長優先の「責任ある積極財政」の方針を「評価する」は７２％（前回７４