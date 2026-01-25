読売新聞社が２３〜２５日に行った全国世論調査で、衆院選でＳＮＳで偽の情報や誤った情報が広まり、有権者が正しく判断できなくなることを「懸念する」は７２％で、「懸念しない」の２２％を大きく上回った。「懸念する」と答えた人を年代別でみると、１８〜３９歳は６４％、４０〜５９歳は７０％、６０歳以上は７９％で、幅広い年代で懸念が広がっていることが裏付けられた。